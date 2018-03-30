Итоговый выпуск новостей за 21:00: Декларация Порошенко. Россия выслала украинских дипломатов
В итоговом выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 21:00 – сегодня Петр Порошенко подал декларацию, в которой указал, что за прошлый год заработал 16 миллионов гривен. Россия высылает 13 украинских дипломатов. В МИД Федерации заявили, что это зеркальный ответ на объявление персонами нон-грата их дипработников.
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Источник: 24 Канал
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