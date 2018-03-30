Итоговый выпуск новостей за 21:00: Декларация Порошенко. Россия выслала украинских дипломатов

В итоговом выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 21:00 – сегодня Петр Порошенко подал декларацию, в которой указал, что за прошлый год заработал 16 миллионов гривен. Россия высылает 13 украинских дипломатов. В МИД Федерации заявили, что это зеркальный ответ на объявление персонами нон-грата их дипработников.

Также в выпуске: Пророссийские боевики продвинулись вперед на Светлодарской дуге. Кабмин начал реформу системы государственного надзора. В Киеве отключили воду в 4 районах города.