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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Декларация Порошенко. Россия выслала украинских дипломатов

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В итоговом выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 21:00 – сегодня Петр Порошенко подал декларацию, в которой указал, что за прошлый год заработал 16 миллионов гривен. Россия высылает 13 украинских дипломатов. В МИД Федерации заявили, что это зеркальный ответ на объявление персонами нон-грата их дипработников.

Также в выпуске:

Пророссийские боевики продвинулись вперед на Светлодарской дуге.

Кабмин начал реформу системы государственного надзора.

В Киеве отключили воду в 4 районах города.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Петр Порошенко Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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