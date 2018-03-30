Підсумковий випуск новин за 21:00: Декларація Порошенка. Росія вислала українських дипломатів

У підсумковому випуску новин за 30 березня станом на 21:00 – сьогодні Петро Порошенко подав декларацію, в якій вказав, що за минулий рік заробив 16 мільйонів гривень. Росія висилає 13 українських дипломатів. У МЗС Федерації заявили, що це дзеркальна відповідь на оголошення персонами нон-грата їхніх диппрацівників.

Також у випуску: Проросійські бойовики просунулися вперед на Світлодарській дузі. Кабмін почав реформусистеми державного нагляду. У Києві відключили воду в 4 районах міста.