Підсумковий випуск новин за 21:00: Декларація Порошенка. Росія вислала українських дипломатів
У підсумковому випуску новин за 30 березня станом на 21:00 – сьогодні Петро Порошенко подав декларацію, в якій вказав, що за минулий рік заробив 16 мільйонів гривень. Росія висилає 13 українських дипломатів. У МЗС Федерації заявили, що це дзеркальна відповідь на оголошення персонами нон-грата їхніх диппрацівників.
Також у випуску:
Проросійські бойовики просунулися вперед на Світлодарській дузі.
Кабмін почав реформусистеми державного нагляду.
У Києві відключили воду в 4 районах міста.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі