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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Декларація Порошенка. Росія вислала українських дипломатів

Випуск новин 168 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 30 березня станом на 21:00 – сьогодні Петро Порошенко подав декларацію, в якій вказав, що за минулий рік заробив 16 мільйонів гривень. Росія висилає 13 українських дипломатів. У МЗС Федерації заявили, що це дзеркальна відповідь на оголошення персонами нон-грата їхніх диппрацівників.

Також у випуску:

Проросійські бойовики просунулися вперед на Світлодарській дузі.

Кабмін почав реформусистеми державного нагляду.

У Києві відключили воду в 4 районах міста.

Теги: Новини України Випуск новин Новини політики Новини Росії Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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