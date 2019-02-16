Итоговый выпуск новостей за 21:00: Гибель спасателя на Донетчине. "Северный поток-2"

В итоговом выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 21:00 – в Песках на Донетчине обнаружили тайник с оружием, вызвали полицейских и сапера, чтобы его обезвредить. Во время разминирования спасатель подорвался, трое правоохранителей получили ранения. "Северный поток-2" уже разделил Европу, ведь не всем странам выгодно строительство. Журналисты 24 канала рассказали, чем грозит этот проект.

Также в выпуске: Украина получит 700 миллионов долларов от США на помощь армии. Две американские правозащитные организации требуют рассмотреть законность решения Дональда Трампа о чрезвычайном положении. Ангела Меркель отметила, что Украина должна оставаться транзитером российского газа в Европу, несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2". Более 100 владельцев авто на еврономерах в Харькове стали жертвами мошенников.