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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Гибель спасателя на Донетчине. "Северный поток-2"

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 21:00 – в Песках на Донетчине обнаружили тайник с оружием, вызвали полицейских и сапера, чтобы его обезвредить. Во время разминирования спасатель подорвался, трое правоохранителей получили ранения. "Северный поток-2" уже разделил Европу, ведь не всем странам выгодно строительство. Журналисты 24 канала рассказали, чем грозит этот проект.

      Также в выпуске:

      Украина получит 700 миллионов долларов от США на помощь армии.

      Две американские правозащитные организации требуют рассмотреть законность решения Дональда Трампа о чрезвычайном положении.

      Ангела Меркель отметила, что Украина должна оставаться транзитером российского газа в Европу, несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2".

      Более 100 владельцев авто на еврономерах в Харькове стали жертвами мошенников.

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      Теги: Новости Украины Северный поток-2 Новости Донецка Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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