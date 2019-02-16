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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Загибель рятувальника на Донеччині. "Північний потік-2"

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 грудня станом на 21:00 – у Пісках на Донеччині виявили схрон зі зброєю, тож викликали поліцейських і сапера, щоб його знешкодити. Під час розмінування рятувальник підірвався, троє правоохоронців отримали поранення. "Північний потік-2" вже розділив Європу, адже не всім країнам вигідне це будівництво. Журналісти 24 каналу розповіли, чим загрожує цей проект.

      Також у випуску: 

      Україна отримає 700 мільйонів доларів від США на допомогу армії.

      Дві американські правозахисні організації вимагають розглянути законність рішення Дональда Трампа про надзвичайний стан.

      Ангела Меркель зазначила, що Україна має залишатися транзитером російського газу в Європу, попри будівництво газопроводу "Північний потік-2".

      Понад 100 власників авто на єврономерах у Харкові стали жертвами шахраїв.

       

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      Теги: Новини України Північний потік-2 Випуск новин Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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