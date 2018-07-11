Итоговый выпуск новостей за 21:00: Итоги эксперимента с "Молотом". Митинг владельцев евроблях

В итоговом выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 21:00 – на Ровненском полигоне завершился следственный эксперимент с умышленным подрывом двух минометов "Молот" и одного старого советского. В центре Киева прошел протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Почти 5 тысяч митингующих выдвинули свои требования.

Также в выпуске: Украине не предоставят статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Телеканал "Интер" оштрафовали на четыре миллиона гривен за трансляцию концерта на 9 мая. Трое минометчиков, которые были ранены во время взрыва на Ровенском полигоне, идут на поправку, врачи оценивают их состояние как средне тяжелое.