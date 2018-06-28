Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменения в Конституцию. Денисова в России

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменения в Конституцию. Денисова в РоссииВыпуск новостей 36 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 21:00 – Президент Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию Украины. Украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в колонию в российском городе Лабытнанги, она требует встречи с Олегом Сенцовым.
Также в выпуске:
Фестиваль джазовой музыки во Львове продлится до 1 июля.
Музей Революции Достоинства в Киеве будут строить по проекту немецких архитекторов.
Дата и место встречи Трампа и Путина.
Источник: 24 канал
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