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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменения в Конституцию. Денисова в России

Выпуск новостей 36 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 21:00 – Президент Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию Украины. Украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в колонию в российском городе Лабытнанги, она требует встречи с Олегом Сенцовым.

Также в выпуске:

Фестиваль джазовой музыки во Львове продлится до 1 июля.

Музей Революции Достоинства в Киеве будут строить по проекту немецких архитекторов.

Дата и место встречи Трампа и Путина.

 

Теги: Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Петр Порошенко Конституция Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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