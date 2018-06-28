Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменения в Конституцию. Денисова в России

В итоговом выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 21:00 – Президент Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию Украины. Украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в колонию в российском городе Лабытнанги, она требует встречи с Олегом Сенцовым.

Также в выпуске: Фестиваль джазовой музыки во Львове продлится до 1 июля. Музей Революции Достоинства в Киеве будут строить по проекту немецких архитекторов. Дата и место встречи Трампа и Путина.