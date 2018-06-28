Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміни до Конституції. Денісова у Росії

Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміни до Конституції. Денісова у РосіїВипуск новин 100 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 28 червня станом на 21:00 – Президент Петро Порошенко анонсував зміни до Конституції України. український омбудсмен Людмила Денісова приїхала в колонію в російському місті Лабитнангі, вона вимагає зустрічі із Олегом Сенцовим.
Також у випуску:
Фестиваль джазововї музики у Львові триватиме до 1 липня.
Музей Революції Гідності в Києві будуватимуть за проектом німецьких архітекторів.
Дата і місце зустрічі Трампа та Путіна.
Джерело: 24 канал
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