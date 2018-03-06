Итоговый выпуск новостей за 21:00: Подробности ДТП с участием президентского кортежа
Выпуск новостей 22:00, 6 марта 150 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 6 марта на 21:00 – в Киеве под колеса кортежа президента попал пенсионер. Это произошло в правительственном квартале, мужчине 87 лет. Он выжил, но имеет забои, переломы и сотрясение мозга.
Также в выпуске:
В Сирии разбился российский транспортный самолет АН-26, погибли десятки людей.
Командующего штаба объединенных сил могут назначить в ближайшие дни.
Украина ввела санкции в отношении 4 банков с российским капиталом.
Источник: 24 Канал
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