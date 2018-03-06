Підсумковий випуск новин за 21:00: Подробиці ДТП за участю президентського кортежу
Випуск новин 21:59, 6 березня 443 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 6 березня станом на 21:00 – у Києві під колеса кортежу президента попав пенсіонер. Це сталося в урядовому кварталі, чоловікові 87 років. Він вижив, але має забої, переломи та струс мозку.
Також у випуску:
У Сирії розбився російський транспортний літак АН-26, загинули десятки людей.
Командувача Штабу об'єднаних сил можуть призначити найближчими днями.
Україна ввела санкції щодо 4 банків з російським капіталом.
Джерело: 24 Канал
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