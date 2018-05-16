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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Политзаключенный Сенцов. Шантаж газом на Полтавщине

Выпуск новостей 93 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 21:00 – пленник Кремля Олег Сенцов объявил голодовку. Заключенный украинец в России пошел на это, чтобы привлечь внимание мира к политическим заключенным Кремля. Местных жителей на Полтавщине шантажируют отключением газа, уже 25 суток без газа и горячей воды живут тысячи семей в городе Гадяч.

Также в выпуске:

На территории фермы в Днепре выкопали 36 мешков с вещами воинов, которые погибли под Иловайском.

В городе Смела Черкасской области отключили водоснабжение.

Прокуратура требует арест фигуранту скандала о предполагаемой госизмене Кириллу Вышинскому.

Теги: Новости Полтавы Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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Новости за 16 мая
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