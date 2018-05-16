Итоговый выпуск новостей за 21:00: Политзаключенный Сенцов. Шантаж газом на Полтавщине
В итоговом выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 21:00 – пленник Кремля Олег Сенцов объявил голодовку. Заключенный украинец в России пошел на это, чтобы привлечь внимание мира к политическим заключенным Кремля. Местных жителей на Полтавщине шантажируют отключением газа, уже 25 суток без газа и горячей воды живут тысячи семей в городе Гадяч.
Также в выпуске:
На территории фермы в Днепре выкопали 36 мешков с вещами воинов, которые погибли под Иловайском.
В городе Смела Черкасской области отключили водоснабжение.
Прокуратура требует арест фигуранту скандала о предполагаемой госизмене Кириллу Вышинскому.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии