Итоговый выпуск новостей за 21:00: Политзаключенный Сенцов. Шантаж газом на Полтавщине

В итоговом выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 21:00 – пленник Кремля Олег Сенцов объявил голодовку. Заключенный украинец в России пошел на это, чтобы привлечь внимание мира к политическим заключенным Кремля. Местных жителей на Полтавщине шантажируют отключением газа, уже 25 суток без газа и горячей воды живут тысячи семей в городе Гадяч.

Также в выпуске: На территории фермы в Днепре выкопали 36 мешков с вещами воинов, которые погибли под Иловайском. В городе Смела Черкасской области отключили водоснабжение. Прокуратура требует арест фигуранту скандала о предполагаемой госизмене Кириллу Вышинскому.