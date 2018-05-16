Підсумковий випуск новин за 21:00: Політв'язень Сенцов. Шантаж газом на Полтавщині

У підсумковому випуску новин за 16 травня станом на 21:00 – бранець Кремля Олег Сенцов оголосив голодування. Ув'язнений українець в Росії пішов на це, аби привернути увагу світу до політичних в'язнів Кремля. Місцевих мешканців на Полтавщині шантажують відключенням газу, вже 25 діб без газу та гарячої води живуть тисячі сімей у місті Гадяч.

Також у випуску: На території ферми в Дніпрі викопали 36 мішків з речами воїнів, що загинули під Іловайськом. У місті Сміла на Черкащині відімкнули водопостачання. Прокуратура вимагає арешт фігуранту скандалу про ймовірну держзраду Кирилу Вишинському.