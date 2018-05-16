Підсумковий випуск новин за 21:00: Політв'язень Сенцов. Шантаж газом на Полтавщині
У підсумковому випуску новин за 16 травня станом на 21:00 – бранець Кремля Олег Сенцов оголосив голодування. Ув'язнений українець в Росії пішов на це, аби привернути увагу світу до політичних в'язнів Кремля. Місцевих мешканців на Полтавщині шантажують відключенням газу, вже 25 діб без газу та гарячої води живуть тисячі сімей у місті Гадяч.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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