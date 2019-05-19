Итоговый выпуск новостей за 21:00: Последнее обращение Порошенко. Инаугурации в Украине
В итоговом выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 21:00 – Петр Порошенко в последний раз обратился к народу Украины, как Президент. Поблагодарил людей за поддержку, а перед теми, чьи надежды не оправдал, извинился. Инаугурации всех Президентов Украины проходили по юридически прописанным правилам. Однако кое-кто отказался от Верховной Рады, а кто-то проводил мероприятия в этот день на Майдане
Также в выпуске:
Взрыв гранаты в Харькове.
Андрей Портнов, который был советником Виктора Януковича, вернулся в Украину.
В Харькове может снова появиться проспект Жукова.
Источник: 24 канал
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