Итоговый выпуск новостей за 21:00: Последнее обращение Порошенко. Инаугурации в Украине

В итоговом выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 21:00 – Петр Порошенко в последний раз обратился к народу Украины, как Президент. Поблагодарил людей за поддержку, а перед теми, чьи надежды не оправдал, извинился. Инаугурации всех Президентов Украины проходили по юридически прописанным правилам. Однако кое-кто отказался от Верховной Рады, а кто-то проводил мероприятия в этот день на Майдане

Также в выпуске: Взрыв гранаты в Харькове. Андрей Портнов, который был советником Виктора Януковича, вернулся в Украину. В Харькове может снова появиться проспект Жукова.

Источник: 24 канал