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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Последнее обращение Порошенко. Инаугурации в Украине

      Выпуск новостей 59 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 21:00 – Петр Порошенко в последний раз обратился к народу Украины, как Президент. Поблагодарил людей за поддержку, а перед теми, чьи надежды не оправдал, извинился. Инаугурации всех Президентов Украины проходили по юридически прописанным правилам. Однако кое-кто отказался от Верховной Рады, а кто-то проводил мероприятия в этот день на Майдане

      Также в выпуске:

      Взрыв гранаты в Харькове.

      Андрей Портнов, который был советником Виктора Януковича, вернулся в Украину.

      В Харькове может снова появиться проспект Жукова.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выпуск новостей Петр Порошенко Инаугурация Зеленского
      Источник: 24 канал
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