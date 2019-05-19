Підсумковий випуск новин за 21:00: Останнє звернення Президента Порошенка. Інавгурації в Україні

У підсумковому випуску новин за 19 травня станом на 21:00 – Петро Порошенко востаннє звернувся до народу України, як Президент. Подякував людям за підтримку, а перед тими, чиїх надій не справдив, вибачився. Інавгурації всіх Президентів України проходили за юридично прописаними правилами. Проте дехто відмовився від Верховної Ради, а хтось проводив заходи в цей день на Майдані Незалежності.

Також у випуску: Вибух гранати у Харкові. Андрій Портнов, який був радником Віктора Януковича, повернувся в Україну. У Харкові може знову з'явитися проспект Жукова.

Джерело: 24 канал