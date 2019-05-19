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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Останнє звернення Президента Порошенка. Інавгурації в Україні

      Випуск новин 225 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 травня станом на 21:00 – Петро Порошенко востаннє звернувся до народу України, як Президент. Подякував людям за підтримку, а перед тими, чиїх надій не справдив, вибачився. Інавгурації всіх Президентів України проходили за юридично прописаними правилами. Проте дехто відмовився від Верховної Ради, а хтось проводив заходи в цей день на Майдані Незалежності.

      Також у випуску:

      Вибух гранати у Харкові.

      Андрій Портнов, який був радником Віктора Януковича, повернувся в Україну.

      У Харкові може знову з'явитися проспект Жукова. 

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      Теги: Новини України Новини політики Випуск новин Петро Порошенко Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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