Итоговый выпуск новостей за 21:00: Последний день ЦИК. Рекорды растаможки "евроблях"
В итоговом выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 21:00 – истек последний день подачи документов в Центризбирком. Зарегистрироваться пришли двенадцать кандидатов, среди которых Петр Порошенко, Дмитрий Гнап и Вера Савченко. Количество растаможенных "евроблях" бьет рекорды – легализация 55 тысяч автомобилей уже принесла государственному бюджету три с половиной миллиарда гривен.
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Источник: 24 канал
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