Итоговый выпуск новостей за 21:00: Последний день ЦИК. Рекорды растаможки "евроблях"

В итоговом выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 21:00 – истек последний день подачи документов в Центризбирком. Зарегистрироваться пришли двенадцать кандидатов, среди которых Петр Порошенко, Дмитрий Гнап и Вера Савченко. Количество растаможенных "евроблях" бьет рекорды – легализация 55 тысяч автомобилей уже принесла государственному бюджету три с половиной миллиарда гривен.

Также в выпуске: В православной церкви Украины язык служения сможет выбирать община. США и Россия возобновляют гонку вооружений: Вашингтон обвинил россиян в нарушении Договора о ликвидации ракет. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает гражданской войны в стране: в стране снова начались протесты.