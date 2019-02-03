Підсумковий випуск новин за 21:00: Останній день ЦВК. Рекорди розмитнення "євроблях"

У підсумковому випуску новин за 3 лютого станом на 21:00 – минув останній день подачі документів до Центрвиборчкому. Зареєструватися прийшли дванадцять кандидатів, серед яких Петро Порошенко, Дмитро Гнап та Віра Савченко. Кількість розмитнених "євроблях" б’є рекорди – легалізація 55 тисяч автомобілів уже принесла державному бюджету три з половиною мільярди гривень.

Також у випуску: У православній церкві України мову служіння зможе обирати громада. США та Росія відновлюють гонку озброєнь: Вашингтон обвинуватив росіян у порушенні Договору про ліквідацію ракет. Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає громадянської війни в країні: в країні знову розпочалися протести.