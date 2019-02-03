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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Останній день ЦВК. Рекорди розмитнення "євроблях"

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 лютого станом на 21:00 – минув останній день подачі документів до Центрвиборчкому. Зареєструватися прийшли дванадцять кандидатів, серед яких Петро Порошенко, Дмитро Гнап та Віра Савченко. Кількість розмитнених "євроблях" б’є рекорди – легалізація 55 тисяч автомобілів уже принесла державному бюджету три з половиною мільярди гривень.

      Також у випуску:

      У православній церкві України мову служіння зможе обирати громада.

      США та Росія відновлюють гонку озброєнь: Вашингтон обвинуватив росіян у порушенні Договору про ліквідацію ракет.

      Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає громадянської війни в країні: в країні знову розпочалися протести.

      Теги: Президентські вибори 2019 ЦВК Петро Порошенко Випуск новин Новини політики Авто на єврономерах Гроші
      Джерело: 24 Канал
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