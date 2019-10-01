Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протест под ОПУ. Дело ГБР против Луценко

В итоговом выпуске новостей по 1 октября по состоянию на 21:00 под Офисом Президента протест из-за согласования текста формулы Штайнмайера. Там уже собралось более 200 человек, активисты зажгли файеры. В Государственном бюро расследований открыли дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко. Статья – злоупотребление властью и служебным положением, а именно содействие незаконному игорному бизнеса.

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