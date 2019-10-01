Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протест под ОПУ. Дело ГБР против Луценко
В итоговом выпуске новостей по 1 октября по состоянию на 21:00 под Офисом Президента протест из-за согласования текста формулы Штайнмайера. Там уже собралось более 200 человек, активисты зажгли файеры. В Государственном бюро расследований открыли дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко. Статья – злоупотребление властью и служебным положением, а именно содействие незаконному игорному бизнеса.
Также в выпуске:
В Березном Ровенской области около 12 человек попали в больницу из-за отравления, из них четверо – дети
Уже в 2020 году растаможка евроблях может значительно подешеветь: детали.
Во Львове в ночном клубе устроили вечеринку для пенсионеров, самому старшему участнику – более 90 лет.
14-летняя воспитанница реабилитационного центра детей в Одессе надышалась химикатов, чтобы убежать от нечеловеческих условий.
Выбор редакции
-
Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбассасегодня , 22:32
-
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" благодаря голу в добавленное арбитром время: видеосегодня , 21:51
-
Под ОПУ устроили протест из-за формулы Штайнмайера и зажгли файеры: фото, видеосегодня , 21:48