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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протест под ОПУ. Дело ГБР против Луценко

      Выпуск новостей 53 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей по 1 октября по состоянию на 21:00 под Офисом Президента протест из-за согласования текста формулы Штайнмайера. Там уже собралось более 200 человек, активисты зажгли файеры. В Государственном бюро расследований открыли дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко. Статья – злоупотребление властью и служебным положением, а именно содействие незаконному игорному бизнеса.

      Также в выпуске:

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      Уже в 2020 году растаможка евроблях может значительно подешеветь: детали.

      Во Львове в ночном клубе устроили вечеринку для пенсионеров, самому старшему участнику – более 90 лет.

      14-летняя воспитанница реабилитационного центра детей в Одессе надышалась химикатов, чтобы убежать от нечеловеческих условий.

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: полный текст документа
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      Теги: Новости Украины Протесты Офіс Президента Выпуск новостей Государственное бюро расследований Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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