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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Протест під ОПУ. Справа ДБР проти Луценка

      Випуск новин 1

      У підсумковому випуску новин за 1 жовтня станом на 21:00 – під Офісом Президента влаштували протест через погодження тексту формули Штайнмаєра. Там вже зібралось понад 200 людей, активісти запалили фаєри. У Державному бюро розслідувань відкрили справу проти ексгенпрокурора Юрія Луценка. Стаття – зловживання владою і службовим становищем, а саме сприяння незаконному гральному бізнесу.

      Також у випуску: 

      У Березному, що на Рівненщині, близько 12 людей потрапили до лікарні через отруєння, з них четверо – діти

      Вже у 2020 році розмитнення євроблях може значно подешевшати: деталі.

      У Львові в нічному клубі влаштували вечірку для пенсіонерів, найстаршому учаснику – понад 90 років.

      14-річна вихованка реабілітаційного центру дітей в Одесі наковталася хімікатів, аби втекти від нелюдських умов.

      blog_ava
      Україна підписала формулу Штайнмаєра, – російські ЗМІ
      сьогодні
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      Теги: Офіс Президента Новини України Випуск новин Протести Юрій Луценко Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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