Підсумковий випуск новин за 21:00: Протест під ОПУ. Справа ДБР проти Луценка

У підсумковому випуску новин за 1 жовтня станом на 21:00 – під Офісом Президента влаштували протест через погодження тексту формули Штайнмаєра. Там вже зібралось понад 200 людей, активісти запалили фаєри. У Державному бюро розслідувань відкрили справу проти ексгенпрокурора Юрія Луценка. Стаття – зловживання владою і службовим становищем, а саме сприяння незаконному гральному бізнесу.

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