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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протесты во Франции. ДТП в Житомире

      Выпуск новостей 89 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 21:00 – в Париже снова неспокойно, там продолжаются протесты "желтых жилетов", 40 человек ранены и более 500 задержаны. В Житомире на углу улиц Мазепы и Домбровского не разминулись машина скорой помощи и внедорожник Hyundai Santa Fe.

      Также в выпуске:

      Глава УПЦ МЦ Онуфрий отослал письмо Вселенского Патриарха обратно в Константинополь.

      Во Франции правые радикалы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро митинговали с флагом фейковой республики "ДНР".

      Теги: Протесты во Франции Новости Франции Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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