Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протесты во Франции. ДТП в Житомире

В итоговом выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 21:00 – в Париже снова неспокойно, там продолжаются протесты "желтых жилетов", 40 человек ранены и более 500 задержаны. В Житомире на углу улиц Мазепы и Домбровского не разминулись машина скорой помощи и внедорожник Hyundai Santa Fe.

Также в выпуске: Глава УПЦ МЦ Онуфрий отослал письмо Вселенского Патриарха обратно в Константинополь. Во Франции правые радикалы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро митинговали с флагом фейковой республики "ДНР".