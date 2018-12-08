Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протесты во Франции. ДТП в Житомире
В итоговом выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 21:00 – в Париже снова неспокойно, там продолжаются протесты "желтых жилетов", 40 человек ранены и более 500 задержаны. В Житомире на углу улиц Мазепы и Домбровского не разминулись машина скорой помощи и внедорожник Hyundai Santa Fe.
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Источник: 24 канал
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