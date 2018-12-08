Підсумковий випуск новин за 21:00: Протести у Франції. ДТП у Житомирі

У підсумковому випуску новин за 8 грудня станом на 21:00 – у Парижі знову неспокійно, там продовжуються протести "жовтих жилетів", 40 людей поранено та понад 500 затримано. В Житомирі на розі вулиць Мазепи і Домбровського не розминулися машина швидкої допомоги та позашляховик Hyundai Santa Fe.

Також у випуску: Очільник УПЦ МЦ Онуфрій відіслав лист Вселенського Патріарха назад до Константинополя. У Франції праві радикали Фабріс Сорлін і Ксав'єр Моро мітингували з прапором фейкової республіки "ДНР".