Підсумковий випуск новин за 21:00: Протести у Франції. ДТП у Житомирі
У підсумковому випуску новин за 8 грудня станом на 21:00 – у Парижі знову неспокійно, там продовжуються протести "жовтих жилетів", 40 людей поранено та понад 500 затримано. В Житомирі на розі вулиць Мазепи і Домбровського не розминулися машина швидкої допомоги та позашляховик Hyundai Santa Fe.
Також у випуску:
Очільник УПЦ МЦ Онуфрій відіслав лист Вселенського Патріарха назад до Константинополя.
У Франції праві радикали Фабріс Сорлін і Ксав'єр Моро мітингували з прапором фейкової республіки "ДНР".
Джерело: 24 канал
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