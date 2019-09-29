Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное ДТП с несовершеннолетними. Франция в трауре

В итоговом выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 21:00 – 7 травмированных и один погибший. Так закончился день рождения подростка в городе Мироновка Киевской области. Во Франции объявили День траура. Там сегодня отдают дань 22-му президенту Жаку Шираку.

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