Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное ДТП с несовершеннолетними. Франция в трауре
В итоговом выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 21:00 – 7 травмированных и один погибший. Так закончился день рождения подростка в городе Мироновка Киевской области. Во Франции объявили День траура. Там сегодня отдают дань 22-му президенту Жаку Шираку.
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