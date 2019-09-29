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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное ДТП с несовершеннолетними. Франция в трауре

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 21:00 – 7 травмированных и один погибший. Так закончился день рождения подростка в городе Мироновка Киевской области. Во Франции объявили День траура. Там сегодня отдают дань 22-му президенту Жаку Шираку.

      Также в выпуске:

      Пятеро хасидов едва не сгорели в Умани. Пожар вспыхнул на чердаке помещения, которое они сняли на время празднования иудейского Нового года.

      К админгранице с оккупированным Крымом пассажиров теперь будут возить легально. Там появятся официальные автобусные станции. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Почтить память погибших в Бабьем Яру собрались несколько десятков киевлян. Они прошлись Поступью памяти к памятнику "Меноры".

      Мэром российского города Элиста назначили экс-главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова. Люди готовятся к протесту.

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      Теги: Новости Украины Новости Франции Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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