Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельне ДТП за участю неповнолітніх. Франція у жалобі

У підсумковому випуску новин за 29 вересня станом на 21:00 – 7 травмованих і один загиблий. Так закінчилося день народження підлітка у місті Миронівка, що на Київщині. У Франції оголосили День жалоби. Там сьогодні віддають шану 22-му президенту Жаку Шираку.

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