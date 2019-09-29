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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельне ДТП за участю неповнолітніх. Франція у жалобі

      Випуск новин 123 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 вересня станом на 21:00 – 7 травмованих і один загиблий. Так закінчилося день народження підлітка у місті Миронівка, що на Київщині. У Франції оголосили День жалоби. Там сьогодні віддають шану 22-му президенту Жаку Шираку.

      Також у випуску:

      П'ятеро хасидів ледь не згоріли в Умані. Пожежа спалахнула на горищі помешкання, яке вони винайняли на час святкування юдейського Нового року.

      До адмінмежі з окупованим Кримом пасажирів тепер возитимуть легально. Там з'являться офіційні автобусні станції. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Вшанувати пам'ять загиблих у Бабиному Яру зібралися кілька десятків киян. Вони пройшлися Ходою пам'яті до пам'ятника "Менори".

      Мером російського міста Еліста призначили ексватажка "ДНР" Дмитра Трапезнікова. Люди готуються до протесту.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Аварії та ДТП Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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