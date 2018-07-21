Итоговый выпуск новостей за 21: 00: Дизентерия в "Орленке". Проверка автобусов

В итоговом выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 21:00 – омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в 60 человек, отравившихся в лагере "Орленок" в Донецкой области, диагностировали дизентерию. После ужасных аварий на Житомирщине и Николаевщине в правительстве начали массовые проверки перевозчиков.

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Четыре года назад украинские военные освободили город, который тогда еще назывался Дзержинском.

В Чернигове затопило больше десятка домов и канализационную станцию.

Владельца маршрутки, в которой погибли 10 человек на Житомирщине, задержали.