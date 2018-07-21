Підсумковий випуск новин за 21:00: Дизентерія в "Орлятку". Перевірка автобусів

У підсумковому випуску новин за 21 липня станом на 21:00 – омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у 60 людей, які отруїлися у таборі "Орлятко" на Донеччині, діагностували дизентерію. Після жахливих аварій на Житомирщині та Миколаївщині в уряді розпочали масові перевірки перевізників.

Також у випуску: Чотири року тому українські військові звільнили місто, яке тоді ще називалося Дзержинськом. У Чернігові затопило більше десятка будинків та каналізаційну станцію. Власника маршрутки, в якій загинуло 10 людей на Житомирщині, затримали.