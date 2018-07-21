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Підсумковий випуск новин за 21:00: Дизентерія в "Орлятку". Перевірка автобусів

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У підсумковому випуску новин за 21 липня станом на 21:00 – омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у 60 людей, які отруїлися у таборі "Орлятко" на Донеччині, діагностували дизентерію. Після жахливих аварій на Житомирщині та Миколаївщині в уряді розпочали масові перевірки перевізників.

Також у випуску:

Чотири року тому українські військові звільнили місто, яке тоді ще називалося Дзержинськом.

У Чернігові затопило більше десятка будинків та каналізаційну станцію.

Власника маршрутки, в якій загинуло 10 людей на Житомирщині, затримали.

Теги: Випуск новин отруєння Новини Донецька Транспорт Кабінет Міністрів України Новини Житомира Новини Миколаєва
Джерело: 24 канал
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