Підсумковий випуск новин за 21:00: Дизентерія в "Орлятку". Перевірка автобусів
У підсумковому випуску новин за 21 липня станом на 21:00 – омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у 60 людей, які отруїлися у таборі "Орлятко" на Донеччині, діагностували дизентерію. Після жахливих аварій на Житомирщині та Миколаївщині в уряді розпочали масові перевірки перевізників.
Також у випуску:
Чотири року тому українські військові звільнили місто, яке тоді ще називалося Дзержинськом.
У Чернігові затопило більше десятка будинків та каналізаційну станцію.
Власника маршрутки, в якій загинуло 10 людей на Житомирщині, затримали.
Джерело: 24 канал
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