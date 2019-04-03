Итоговый выпуск новостей за 22:00: Дебаты между кандидатами. Внешняя политика Украины
В итоговом выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 22:00 – кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. По конституции внешнюю политику Украины определяет президент, двое кандидатов – Зеленский и Порошенко видят проевропейское будущее.
Также в выпуске:
Правительство решило запретить полеты в страну-агрессора еще и частным самолетам.
Пророссийские боевики обстреляли украинских военных, есть двое погибших и двое раненых.
В Одессе взорвалась газовая труба, удар был настолько сильным, что машины, которые были рядом, отбросило на трамвайные пути.
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