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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Дебати між кандидатами. Зовнішня політика України

      Випуск новин 136 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 квітня станом на 22:00 – кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. За конституцією зовнішню політику України визначає президент, двоє кандидатів – Зеленський та Порошенко бачать проєвропейське майбутнє.

      Також у випуску:

      Уряд вирішив заборонити польоти до країни-агресора ще й приватним літакам.

      Проросійські бойовики обстріляли українських військових, є двоє загиблих та двоє поранених.

      В Одесі вибухнула газова труба, удар був настільки сильним, що автівки, які були поруч, відкинуло на трамвайну колію.

      blog_ava
      Зеленський викликав Порошенка на дебати: відео
      3 квітня
      27438
      Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Євросоюз Випуск новин Дебати Зеленського з Порошенком
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      Новини за 3 квітня
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