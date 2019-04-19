Итоговый выпуск новостей за 22:00: Команда Зеленского. Заседание СНБО
В итоговом выпуске новостей за 18 апреля состоянию на 22:00 – кандидат в президенты Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" представил свою команду. Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание СНБО относительно решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Также в выпуске:
НСК "Олимпийский" готовят к дебатам.
Суд признал незаконной национализацию "Приватбанка".
Источник: 24 канал
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