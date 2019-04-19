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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Команда Зеленского. Заседание СНБО

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 апреля состоянию на 22:00 – кандидат в президенты Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" представил свою команду. Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание СНБО относительно решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".

      Также в выпуске:

      НСК "Олимпийский" готовят к дебатам.

      Суд признал незаконной национализацию "Приватбанка".

       

       

      blog_ava
      Зеленский пришел на "Право на власть" представить свою команду: онлайн-трансляция
      18 апреля
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      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко СНБО Владимир Зеленский Новости Украины Приватбанк Игорь Коломойский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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