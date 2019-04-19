Итоговый выпуск новостей за 22:00: Команда Зеленского. Заседание СНБО

В итоговом выпуске новостей за 18 апреля состоянию на 22:00 – кандидат в президенты Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" представил свою команду. Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание СНБО относительно решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".

Также в выпуске: НСК "Олимпийский" готовят к дебатам. Суд признал незаконной национализацию "Приватбанка".

Источник: 24 канал