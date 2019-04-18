Підсумковий випуск новин за 22:00: Команда Зеленського. Засідання РНБО
У підсумковому випуску новин за 18 квітня станом на 22:00 – кандидат у президенти Володимир Зеленський в ефірі телеканалу "1+1" представив свою команду. Президент України Петро Порошенко скликав термінове засідання РНБО щодо рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку".
Також у випуску:
НСК "Олімпійський" готують до дебатів.
Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку".
Джерело: 24 канал
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