Итоговый выпуск новостей за 22:00: Незаконная агитация. Экологическая катастрофа на Житомирщине
В итоговом выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 22:00 – последние дни перед вторым туром кандидаты используют для агитации, в том числе незаконной. Действующий гарант использует свой статус и активно посещает ток-шоу на телеканалах, а Зеленский зовет на бесплатный концерт на "Олимпийском". На Житомирщине люди страдают от мертвой реки, в которую сбрасывают отходы.
Также в выпуске:
Команды кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко договорились о дебатах.
Украинцы запустили флэш-моб "Есть вопрос", в котором они записывают на видео вопросы кандидатам.
Киевский международный институт социологии опубликовал свежие президентские рейтинги.
Украинцы рассказали, что должен сделать новый президент в первые 100 дней работы.
Источник: 24 канал
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