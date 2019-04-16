Итоговый выпуск новостей за 22:00: Незаконная агитация. Экологическая катастрофа на Житомирщине

В итоговом выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 22:00 – последние дни перед вторым туром кандидаты используют для агитации, в том числе незаконной. Действующий гарант использует свой статус и активно посещает ток-шоу на телеканалах, а Зеленский зовет на бесплатный концерт на "Олимпийском". На Житомирщине люди страдают от мертвой реки, в которую сбрасывают отходы.

Также в выпуске: Команды кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко договорились о дебатах. Украинцы запустили флэш-моб "Есть вопрос", в котором они записывают на видео вопросы кандидатам. Киевский международный институт социологии опубликовал свежие президентские рейтинги. Украинцы рассказали, что должен сделать новый президент в первые 100 дней работы.

Источник: 24 канал