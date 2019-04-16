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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Незаконная агитация. Экологическая катастрофа на Житомирщине

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 22:00 – последние дни перед вторым туром кандидаты используют для агитации, в том числе незаконной. Действующий гарант использует свой статус и активно посещает ток-шоу на телеканалах, а Зеленский зовет на бесплатный концерт на "Олимпийском". На Житомирщине люди страдают от мертвой реки, в которую сбрасывают отходы.

      Также в выпуске:

      Команды кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко договорились о дебатах.

      Украинцы запустили флэш-моб "Есть вопрос", в котором они записывают на видео вопросы кандидатам.

      Киевский международный институт социологии опубликовал свежие президентские рейтинги.

      Украинцы рассказали, что должен сделать новый президент в первые 100 дней работы.

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      Теги: Новости Украины Порошенко и Зеленский Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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