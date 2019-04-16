Підсумковий випуск новин за 22:00: Незаконна агітація. Екологічна катастрофа на Житомирщині

У підсумковому випуску новин за 16 квітня станом на 22:00 – останні дні перед другим туром кандидати використовують для агітації, зокрема й незаконної. Чинний гарант використовує свій статус і активно відвідує ток-шоу на телеканалах, а Зеленський кличе на безкоштовний концерт на "Олімпійському". На Житомирщині люди потерпають від мертвої річки, у яку скидають відходи.

Також у випуску: Команди кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка домовилися про дебати. Українці запустили флеш-моб "Є питання", у якому вони записують на відео питання кандидатам. Київський міжнародний інститут соціології опублікував свіжі президентські рейтинги. Українці розповіли, що має зробити новий президент у перші 100 днів роботи.

Джерело: 24 канал