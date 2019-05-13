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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандальные награды от Порошенко. Инаугурация Зеленского

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 22:00 – действующий президент Петр Порошенко в последние недели раздает награды и звания. Преимущественно, "своим людям", как говорят эксперты, – благодарит свою команду. Состоялось заседание Согласительного совета парламента, главной темой которого стал вопрос определения даты инаугурации новоизбранного президента. Депутаты договорились.

      Также в выпуске:

      На Донбассе пророссийские наемники бьют по гражданским в Марьинке.

      Дела нападений на харьковских общественных активистов заслушали на выездном заседании временной следственной комиссии ВРУ.

      Республиканцы и демократы США открыли новый фронт политической борьбы – в Украине: привлечен генпрокурор Украины Юрий Луценко, нардеп Сергей Лещенко, адвокат Дональда Трампа Роберт Джулиани и посол США Мари Йованович.

      Владимир Зеленский заплатит штраф за то, что публично показал результаты своего голосования.

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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