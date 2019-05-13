Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальні нагороди від Порошенка. Інавгурація Зеленського

У підсумковому випуску новин за 13 травня станом на 22:00 – чинний президент Петро Порошенко в останні тижні рясно роздає нагороди та звання. Переважно, "своїм людям", як кажуть експерти, – дякує своїй команді. Відбулося засідання Погоджувальної ради парламенту, головною темою якого стало питання визначення дати інавгурації новообраного президента. Депутати не змогли дійти згоди.

Також у випуску: На Донбасі проросійські найманці б'ють по цивільних у Мар'їнці. Справи нападів на харківських громадських активістів заслухали на виїзному засіданні тимчасової слідчої комісії ВРУ. Республіканці і демократи США відкрили новий фронт політичної боротьби – в Україні: залучені генпрокурор України Юрій Луценко, нардеп Сергій Лещенко, адвокат Дональда Трампа Роберт Джуліані і посол США Марі Йованович. Володимир Зеленський заплатить штраф за те, що публічно показав результати свого голосування.

Джерело: 24 канал