Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ужасная авария с полицейскими. Поджог дома судей
В итоговом выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 22:00 – в ДТП на Николаевщине погибли двое правоохранителей, которые как раз ехали на службу, где получили новое назначение. В их авто влетел внедорожник. На Херсонщине подожгли дом судей. Неизвестные бросили во двор и в окна дома бутылки с легковоспламеняющейся смесью.
Также в выпуске:
В Одессе взяли под стражу правоохранителей, которые издевались над задержанными.
Суд арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского.
Состоялась долгожданная премьера фильма "Захар Беркут".
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