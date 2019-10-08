Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ужасная авария с полицейскими. Поджог дома судей

В итоговом выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 22:00 – в ДТП на Николаевщине погибли двое правоохранителей, которые как раз ехали на службу, где получили новое назначение. В их авто влетел внедорожник. На Херсонщине подожгли дом судей. Неизвестные бросили во двор и в окна дома бутылки с легковоспламеняющейся смесью.

Также в выпуске: В Одессе взяли под стражу правоохранителей, которые издевались над задержанными. Суд арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского. Состоялась долгожданная премьера фильма "Захар Беркут".