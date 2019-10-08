Підсумковий випуск новин за 22:00: Моторошна аварія з поліцейськими. Підпал будинку суддів
У підсумковому випуску новин за 8 жовтня станом на 22:00 – у ДТП на Миколаївщині загинуло двоє правоохоронців, які якраз їхали на службу, де отримали нове призначення. В їхнє авто влетів позашляховик. На Херсонщині підпалили будинок суддів. Невідомі кинули на подвір'я та у вікно домівки пляшки із легкозаймистою сумішшю.
Також у випуску:
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