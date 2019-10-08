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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Моторошна аварія з поліцейськими. Підпал будинку суддів

      Випуск новин 78 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 8 жовтня станом на 22:00 – у ДТП на Миколаївщині загинуло двоє правоохоронців, які якраз їхали на службу, де отримали нове призначення. В їхнє авто влетів позашляховик. На Херсонщині підпалили будинок суддів. Невідомі кинули на подвір'я та у вікно домівки пляшки із легкозаймистою сумішшю.

      Також у випуску:

      В Одесі взяли під варту правоохоронців, які знущалися над затриманими.

      Суд заарештував екснардепа Сергія Пашинського.

      Відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Захар Беркут".

      blog_ava
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      8 жовтня
      4558
      Теги: Новини України Судді Випуск новин Аварії та ДТП Новини Херсона Пожежа
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