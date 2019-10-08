Підсумковий випуск новин за 22:00: Моторошна аварія з поліцейськими. Підпал будинку суддів

У підсумковому випуску новин за 8 жовтня станом на 22:00 – у ДТП на Миколаївщині загинуло двоє правоохоронців, які якраз їхали на службу, де отримали нове призначення. В їхнє авто влетів позашляховик. На Херсонщині підпалили будинок суддів. Невідомі кинули на подвір'я та у вікно домівки пляшки із легкозаймистою сумішшю.

Також у випуску: В Одесі взяли під варту правоохоронців, які знущалися над затриманими. Суд заарештував екснардепа Сергія Пашинського. Відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Захар Беркут".