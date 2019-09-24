Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Санкции против Януковича. Авария на Киевщине
В итоговом выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 22:00 – санкции ЕС против президента-беглеца Януковича частично отменяют. Соответствующее решение обнародовал суд Евросоюза, но это решение сугубо техническое. На Киевщине на подъезде к городу Бровары столкнулось шесть авто. Сначала фура въехала в легковушку, превратив машину в груду металла.
Также в выпуске:
Находка на миллионы евро. Во французском Компьене обнаружили произведение искусства просто на кухне частного домохозяйства.
Тем временем на Донбассе не утихают вражеские обстрелы. Только за сегодня один наш военный погиб и один ранен.
Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН подтвердил: заморозил финпомощь нашему государству за несколько дней до телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Выбор редакции
-
Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича24 сентября , 22:18
-
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2020/21, Харькову не дали матч за Суперкубок УЕФА24 сентября , 21:15
-
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика24 сентября , 21:02