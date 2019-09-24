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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Санкции против Януковича. Авария на Киевщине

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 22:00 – санкции ЕС против президента-беглеца Януковича частично отменяют. Соответствующее решение обнародовал суд Евросоюза, но это решение сугубо техническое. На Киевщине на подъезде к городу Бровары столкнулось шесть авто. Сначала фура въехала в легковушку, превратив машину в груду металла.

      Также в выпуске:

      Находка на миллионы евро. Во французском Компьене обнаружили произведение искусства просто на кухне частного домохозяйства.

      Тем временем на Донбассе не утихают вражеские обстрелы. Только за сегодня один наш военный погиб и один ранен.

      Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН подтвердил: заморозил финпомощь нашему государству за несколько дней до телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Аварии и ДТП Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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