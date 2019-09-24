Підсумковий випуск новин за 22:00: Санкції проти Януковича. Аварія на Київщині
У підсумковому випуску новин за 24 вересня станом на 22:00 – санкції ЄС проти президента-втікача Януковича частково скасовують. Відповідне рішення оприлюднив суд Євросоюзу, але це рішення суто технічне. На Київщині на під'їзді до міста Бровари зіштовхнулося шість авто. Спочатку фура в’їхала у легковик, перетворивши автівку на купу металу.
Також у випуску:
Знахідка на мільйони євро. У французькому Комп'єні виявили витвір мистецтва просто на кухні приватного домогосподарства.
Тим часом на Донбасі не вщухають ворожі обстріли. Тільки за сьогодні один наш військовий загинув і один поранений.
Президент США Дональд Трамп на полях Генасамблеї ООН підтвердив: заморозив фіндопомогу нашій державі за кілька днів до телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
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