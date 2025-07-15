Прокуроры, в свою очередь, заявили, что "принимают все меры" по проведению судебных заседаний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УП.Жизнь".

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Что говорят прокуроры относительно затягивания дела Ивана Гончарука?

В Киевской областной прокуратуре рассказали журналистам, что заседание суда переносили, потому что прокуроры должны были "обязательно" присутствовать на других слушаниях.

В то же время правоохранители подтвердили, что из-за гибели на воде 10-летнего Ивана Гончарука открыли два уголовных производства: против тренера, который оставил мальчика без присмотра на озере и по служебной халатности руководителей лагеря.

По данным прокуроров, в первом производстве дело рассматривает суд, который уже провел 6 судебных заседаний. Со всем тем родители погибшего мальчика говорят, что их было всего 5, 4 из которых подготовительные.

В прокуратуре утверждают, в деле, по которому тренера лагеря обвиняют в оставлении Вани в опасности, провели подготовительное судебное заседание, начали рассмотрение производства по существу, а также исследовали часть письменных доказательств – во всех случаях с участием прокуроров.

В то же время родители мальчика жаловались, что суд трижды переносил запланированные заседания, в частности из-за неявки прокурора.

В ведомстве это отрицают. Там говорят: заседание, запланированное на 22 мая, перенесли из-за другого обязательного участия прокурора в производствах, где фигурантов держат под стражей, а сами суды – удалены от Киево-Святошинского райсуда.

Об указанных обстоятельствах суд заблаговременно сообщил по электронной почте и средствами мобильной связи,

– объяснили там.

В прокуратуре также отметили, что обеспечение рассмотрения дела в разумные сроки – это обязанность суда. Там добавили, что уже неоднократно обращались в суд с просьбой ускорить процесс.

Зато уголовное производство по служебной халатности должностных лиц лагеря за почти два года после трагедии так и не дошло до суда.

Адвокат семьи погибшего рассказывал, что задержку вызвала экспертиза по безопасности жизнедеятельности. По его словам, первые результаты не удовлетворили следователей, поэтому они направили дело на повторную оценку.

"Это такой тактический способ органов досудебного следствия, когда они хотят что-то расследовать долго. Потому что эту экспертизу можно провести месяца за два", – объяснил адвокат семьи.

В прокуратуре подтвердили, что еще с сентября 2024 года ждут результатов повторной инженерно-технической экспертизы, которую должен провести Киевский научно-исследовательский экспертно-криминальный центр МВД.

В экспертное учреждение дважды направлены письма об ускорении проведения экспертизы. После поступления заключения эксперта, следователем в кратчайшие сроки будет принято законное и беспристрастное процессуальное решение,

– утверждают в прокуратуре.

Там также заверили, что все производства по делу о гибели Ивана находятся на контроле руководства областной прокуратуры.

Что известно о гибели 10-летнего Ивана в Киевской области?