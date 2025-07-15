Прокурори, своєю чергою, заявили, що "вживають усіх заходів" щодо проведень судових засідань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УП.Життя".

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Що кажуть прокурори щодо затягування справи Івана Гончарука?

У Київській обласній прокуратурі розповіли журналістам, що засідання суду переносили, бо прокурори мали "обов'язково" бути присутніми на інших слуханнях.

Водночас правоохоронці підтвердили, що через загибель на воді 10-річного Івана Гончарука відкрили два кримінальні провадження: проти тренера, який залишив хлопчика без нагляду на озері та щодо службової недбалості керівників табору.

За даними прокурорів, в першому провадженні справу розглядає суд, який уже провів 6 судових засідань. З усім тим батьки загиблого хлопчика кажуть, що їх було всього 5, 4 з яких підготовчі.

У прокуратурі стверджують, у справі, за якою тренера табору звинувачують у залишенні Вані в небезпеці, провели підготовче судове засідання, розпочали розгляд провадження по суті, а також дослідили частину письмових доказів – в усіх випадках за участі прокурорів.

Водночас батьки хлопчика скаржилися, що суд тричі переносив заплановані засідання, зокрема через неявку прокурора.

У відомстві це заперечують. Там кажуть: засідання, заплановане на 22 травня, перенесли через іншу обов'язкову участь прокурора у провадженнях, де фігурантів тримають під вартою, а самі суди – віддалені від Києво-Святошинського райсуду.

Про вказані обставини суд завчасно повідомив електронною поштою та засобами мобільного зв'язку,

– пояснили там.

У прокуратурі також наголосили, що забезпечення розгляду справи у розумні строки – це обов'язок суду. Там додали, що вже неодноразово зверталися до суду з проханням пришвидшити процес.

Натомість кримінальне провадження щодо службової недбалості посадовців табору за майже два роки після трагедії так і не дійшло до суду.

Адвокат родини загиблого розповідав, що затримку спричинила експертиза з безпеки життєдіяльності. За його словами, перші результати не задовольнили слідчих, тож вони направили справу на повторну оцінку.

"Це такий тактичний спосіб органів досудового слідства, коли вони хочуть щось розслідувати довго. Бо цю експертизу можна провести місяці за два", – пояснив адвокат родини.

У прокуратурі підтвердили, що ще з вересня 2024 року чекають на результати повторної інженерно-технічної експертизи, яку має провести Київський науково-дослідний експертно-кримінальний центр МВС.

До експертної установи двічі направлено листи щодо прискорення проведення експертизи. Після надходження висновку експерта, слідчим у найкоротші строки буде прийнято законне і неупереджене процесуальне рішення,

– стверджують у прокуратурі.

Там також запевнили, що всі провадження у справі про загибель Івана перебувають на контролі керівництва обласної прокуратури.

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