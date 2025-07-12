Про трагічну звістку повідомили у ДСНС, передає 24 Канал.

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Деталі смерті юнака у Запоріжжі

Трагедія сталася у суботу, 12 липня, у затопленому кар'єрі в Запоріжжі. За даними рятувальників, 17-річний хлопець стрибнув у воду, але не виплив на поверхню. На місце викликали надзвичайників. До пошукової операції залучили водолазів ДСНС та підводний дрон.

Пошуки тривали до наступного дня. Зрештою, тіло загиблого знайшли на глибині 10 метрів, за 10 метрів від берега. Його підняли на поверхню та передали працівникам поліції.

ДСНС звертається до громадян із проханням бути обачними під час відпочинку біля водойм. Купатися слід лише в спеціально визначених для цього місцях.

Нагадаємо, напередодні в аквапарку села Супрунівка на Полтавщині дитина впала у басейн. Медики намагалися реанімувати хлопчика, але, на жаль, він помер.

Загалом за червень 2025 року на водоймах в Україні загинули понад 90 людей, серед них є також діти.