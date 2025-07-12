Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Слідство з'ясовує причини та обставини трагедії.

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Що відомо про трагедію в Супрунівці?

Повідомлення про інцидент на території аквапарку в Полтавській області надійшло від медиків до правоохоронців близько 18:00.

Слідчо-оперативною група поліції встановила, що 6-річний хлопчик впав у басейн випадково. Його дістали з води вже без свідомості – врятувати дитину не вдалося

Наразі за фактом трагедії слідчі розв'язують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 4 липня на Петренківському водосховищі в Харкові загинула дівчинка 2013 року народження. Під час купання вона раптово зникла під водою, а відпочивальники, які намагались допомогти, не змогли знайти дитину. Тіло підняли на поверхню водолази ДСНС.