Иван Марчук отмечает 84 день рождения: лучшие работы гения

Иван Марчук – украинский живописец, народный художник Украины, которого знают во всем мире. Марчук входит в рейтинг 100 гениев современности. Одни из лучших его работ можно посмотреть в материале 24 канала.

Иван Марчук родился в Москалевке, теперь село Лановецкого района Тернопольской области, в семье известного на всю округу ткача, отмечает 24 канал.

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Марчук учился во Львовском училище прикладного искусства имени Ивана Труша. С 1984 года – работает на творческой работе.

В 1989 – 2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 1990 году Иван Марчук посетил Украину, где состоялась его первая официальная выставка в Киеве. У художника около 5 тысяч произведений и более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.

Стиль художника пришел к нему в 1965 году. Авторский стиль не вписывался в шаблоны соцреализма, поэтому Марчук пережил притеснения и преследования со стороны КГБ.

Художник делит свое творчество на 12 периодов:

"Голос моей души";

"Цветение";

"Пейзажи";

"Портрет";

"Цветные прелюдии";

"Шевченкиана";

"Натюрморт";

"Новые экспрессии";

"Белая планета 1";

"Белая планета 2";

"Выходят мечты из берегов";

"Взгляд в бесконечность".



Иван Марчук основатель "плентанизма" / Фото: pinterest.com

Произведения каждого периода отличаются по стилю и малярной манере.



Плентанизм в картинах украинского художника / Фото: pinterest.com

Иван Марчук изобрел способ нанесения на полотно тончайших струек цвета, которое создает удивительное кружево.



Выполняет 120 движений в минуту / Фото: pinterest.com



Марчук входит в рейтинг 100 гениев современности / Фото: pinterest.com



Марчук собственные картины изредка дарит и почти никогда их не продает / Фото: pinterest.com



Плентанизм в картинах украинского художника / Фото: pinterest.com



Удивительные игры / Фото: pinterest.com