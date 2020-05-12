Иван Марчук отмечает 84 день рождения: лучшие работы гения
Иван Марчук – украинский живописец, народный художник Украины, которого знают во всем мире. Марчук входит в рейтинг 100 гениев современности. Одни из лучших его работ можно посмотреть в материале 24 канала.
Иван Марчук родился в Москалевке, теперь село Лановецкого района Тернопольской области, в семье известного на всю округу ткача, отмечает 24 канал.
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Марчук учился во Львовском училище прикладного искусства имени Ивана Труша. С 1984 года – работает на творческой работе.
В 1989 – 2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 1990 году Иван Марчук посетил Украину, где состоялась его первая официальная выставка в Киеве. У художника около 5 тысяч произведений и более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.
Стиль художника пришел к нему в 1965 году. Авторский стиль не вписывался в шаблоны соцреализма, поэтому Марчук пережил притеснения и преследования со стороны КГБ.
Художник делит свое творчество на 12 периодов:
- "Голос моей души";
- "Цветение";
- "Пейзажи";
- "Портрет";
- "Цветные прелюдии";
- "Шевченкиана";
- "Натюрморт";
- "Новые экспрессии";
- "Белая планета 1";
- "Белая планета 2";
- "Выходят мечты из берегов";
- "Взгляд в бесконечность".
Иван Марчук основатель "плентанизма" / Фото: pinterest.com
Произведения каждого периода отличаются по стилю и малярной манере.
Плентанизм в картинах украинского художника / Фото: pinterest.com
Иван Марчук изобрел способ нанесения на полотно тончайших струек цвета, которое создает удивительное кружево.
Выполняет 120 движений в минуту / Фото: pinterest.com
Марчук входит в рейтинг 100 гениев современности / Фото: pinterest.com
Марчук собственные картины изредка дарит и почти никогда их не продает / Фото: pinterest.com
Плентанизм в картинах украинского художника / Фото: pinterest.com
Удивительные игры / Фото: pinterest.com