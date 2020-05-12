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Иван Марчук отмечает 84 день рождения: лучшие работы гения

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Иван Марчук празднует день рождения
Иван Марчук празднует день рождения / foreignpolicy.com.ua

Иван Марчук – украинский живописец, народный художник Украины, которого знают во всем мире. Марчук входит в рейтинг 100 гениев современности. Одни из лучших его работ можно посмотреть в материале 24 канала.

Иван Марчук родился в Москалевке, теперь село Лановецкого района Тернопольской области, в семье известного на всю округу ткача, отмечает 24 канал.

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Марчук учился во Львовском училище прикладного искусства имени Ивана Труша. С 1984 года – работает на творческой работе.

В 1989 – 2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 1990 году Иван Марчук посетил Украину, где состоялась его первая официальная выставка в Киеве. У художника около 5 тысяч произведений и более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.

Стиль художника пришел к нему в 1965 году. Авторский стиль не вписывался в шаблоны соцреализма, поэтому Марчук пережил притеснения и преследования со стороны КГБ.

Художник делит свое творчество на 12 периодов:

  • "Голос моей души";
  • "Цветение";
  • "Пейзажи";
  • "Портрет";
  • "Цветные прелюдии";
  • "Шевченкиана";
  • "Натюрморт";
  • "Новые экспрессии";
  • "Белая планета 1";
  • "Белая планета 2";
  • "Выходят мечты из берегов";
  • "Взгляд в бесконечность".


Иван Марчук основатель "плентанизма" / Фото: pinterest.com

Произведения каждого периода отличаются по стилю и малярной манере.


Плентанизм в картинах украинского художника / Фото: pinterest.com

Иван Марчук изобрел способ нанесения на полотно тончайших струек цвета, которое создает удивительное кружево.


Выполняет 120 движений в минуту / Фото: pinterest.com


Марчук входит в рейтинг 100 гениев современности / Фото: pinterest.com


Марчук собственные картины изредка дарит и почти никогда их не продает / Фото: pinterest.com


Плентанизм в картинах украинского художника / Фото: pinterest.com


Удивительные игры / Фото: pinterest.com

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Новости культуры Исскусство Иван Марчук
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