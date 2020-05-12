Іван Марчук святкує 84 день народження: найкращі роботи генія

Іван Марчук – український живописець, народний художник України, якого знають в усьому світі. Марчук входить до рейтингу 100 геніїв сучасності. Одні з найкращих його робіт можна переглянути в матеріалі 24 каналу.

Іван Марчук народився в Москалівці, нині село Лановецького району Тернопільської області, у родині відомого на всю округу ткача, зазначає 24 канал.

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Марчук навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша. З 1984 року – працює на творчій роботі.

У 1989 – 2001 роках мешкав у Австралії, Канаді й США. У 1990 році Іван Марчук відвідав Україну, де відбулась його перша офіційна виставка у Києві. У митця близько 5000 творів та понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок.

Щодо стилю художника, він прийшов до нього у 1965 році. Авторський стиль не вписувався в шаблони соцреалізму, через це Марчук зазнав утисків і переслідувань з боку органів КДБ.

Митець ділить свою творчість на 12 періодів:

"Голос моєї душі";

"Цвітіння";

"Пейзажі";

"Портрет";

"Кольорові прелюдії";

"Шевченкіана";

"Натюрморт";

"Нові експресії";

"Біла планета 1";

"Біла планета 2";

"Виходять мрії з берегів";

"Погляд у безмежність".



Іван Марчук засновник "пльонтанізму" / Фото: pinterest.com

Твори кожного періоду відрізняються за стилем та малярською манерою.



Пльонтанізм у картинах українського художника / Фото: pinterest.com

Іван Марчук винайшов спосіб нанесення на полотно найтонших цівок кольору, яке створює дивовижне мереживо.



Виконує 120 рухів в хвилину / Фото: pinterest.com



Марчук входить у рейтинг 100 геніїв сучасності / Фото: pinterest.com



Марчук власні картини зрідка дарує і майже ніколи їх не продає / Фото: pinterest.com



Дивовижні ігри / Фото: pinterest.com