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      Иван Марчук и еще 16 деятелей культуры получат пожизненные стипендии

      27 Читати новину українською
      Марчуку назначили пожизненную стипендию деятеля культуры / bbc.com

      Президент назначил пожизненные стипендии 17 деятелям культуры, а еще 85 человек будут получать стипендию в течение двух лет.

      Размер стипендии составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января эта сумма составит 2457 гривен. Согласно с указом президента, в списке 86-летний Иван Марчук, выдающийся украинский художник, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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      Предоставить стипендию украинскому художнику предложила общественная организация "Всеукраинский демократический форум" еще в начале 2018 года. Активисты собрали все документы и подали такое заявление.

      Кто такой Иван Марчук? Иван Марчук – не только лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко. Его отметили как Почетного гражданина Киева и Тернополя. О творчестве украинского художника говорит весь мир. В 2007 году он попал в список "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph.

      Сегодня в активе Ивана Марчука есть около 5 000 произведений. Художник провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок. Он является самым дорогим украинским художником. Самую дорогую картину художника "Лунные цветы" купили за 7500 долларов.

      Недавно в Киеве состоялась последняя выставка художника.

      марчук місячні квіти
      Самая дорогая картина Ивана Марчука "Лунные цветы"

      Двухлетнюю стипендию получат также другие лауреаты премии Украины имени Тараса Шевченко:

      • известный литературовед Роман Горак;
      • народный артист Анатолий Кочерга;
      • заслуженный мастер народного творчества Василий Сидак;
      • и кинорежиссер-документалист Михаил Ткачук.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости культуры Новости Украины Деньги Исскусство Иван Марчук
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