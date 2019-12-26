Иван Марчук и еще 16 деятелей культуры получат пожизненные стипендии

Президент назначил пожизненные стипендии 17 деятелям культуры, а еще 85 человек будут получать стипендию в течение двух лет.

Размер стипендии составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января эта сумма составит 2457 гривен. Согласно с указом президента, в списке 86-летний Иван Марчук, выдающийся украинский художник, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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Предоставить стипендию украинскому художнику предложила общественная организация "Всеукраинский демократический форум" еще в начале 2018 года. Активисты собрали все документы и подали такое заявление.

Кто такой Иван Марчук? Иван Марчук – не только лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко. Его отметили как Почетного гражданина Киева и Тернополя. О творчестве украинского художника говорит весь мир. В 2007 году он попал в список "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph.



Сегодня в активе Ивана Марчука есть около 5 000 произведений. Художник провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок. Он является самым дорогим украинским художником. Самую дорогую картину художника "Лунные цветы" купили за 7500 долларов.



Недавно в Киеве состоялась последняя выставка художника.



Самая дорогая картина Ивана Марчука "Лунные цветы"

Двухлетнюю стипендию получат также другие лауреаты премии Украины имени Тараса Шевченко: