Как скульпторы в заброшенных домах создают колоритные музии

Село Букатинка расположенное неподалеку от Винницы. Ехать туда из областного центра примерно 3 часа. Правда, дороги не слишком хорошие и плохо освещены. Но это расстояние преодолеть стоит, потому что в Букатинке, рядом с четырьмя сотнями местных, живут еще магия и необычные легенды.

Туда в поисках вдохновения еще 40 лет назад приехали супруги – Алексей и Людмила Алёшкины.

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Они впервые приехали в Букатинку в 1978 году. Тогда супруги влюбился в это место. Устроили там не один симпозиум для художников, ведь местность привлекала и затягивала сердце духовностью, а взгляд – пейзажами. Но любовь неожиданно проснулась еще и ко всему украинскому, об этом в столице художники и мечтать не могли.

Нам говорили, что нет традиций в украинской скульптуре. Есть Микеланджело, есть антика, пятый век. Ну, тогда, вы знаете – все было запрещено. Все национальное преследовалось. Будь то поэзия, живопись, скульптура, иконопись – все это было под запретом. Я был шокирован, что существуют люди, которые делают скульптуру из камня – распятие, Божию Матерь,

– сказал скульптор Алексей Алёшкин.

А уже в 1980 году Алексей и Людмила переехали туда и остались, кажется, навсегда. Здесь им хорошо – и любовь друг к другу, и общая любовь к Букатинке за четыре десятка лет не угасла.



Чета Алёшкиных

Букатинка извивается лентой вдоль небольшой реки Мурафы среди высоких гор. Расположен населенный пункт на границе Украины, за десяток километров от Молдовы. Село всегда славилось каменщиками, и в кольце из высоких гор ранее скрывало три сотни каменотесов. Имели здесь и природный материал – песчаник, из которого можно делать скульптуры. Здесь археологи откапывали памятники палеолита, мезолита, Трипольской культуры, древнерусского и казацкого периодов. В это место Алексея звало сердце.

Мне все снилось. Снился ангел, снилось: Алексей, езжай в деревню. Я спросил: а что, надолго? А он говорит: ты что, сам не знаешь? Бывает так, то ли совет, то ли солнце, что-то такое приходит и говорят: ты сам должен знать,

– вспомнил Алексей.

За 40 лет Алексей и Людмила Алёшкины превратили село в музей под открытым небом, а в семи домах хранят свои и детские работы, еще и радушно принимают гостей.



Алексей Алёшкин

Скульптор отметил, они понимали, что надо учиться у всех, и поэтому надо создавать музии.

Они сами возникают и не по отдельности. Это не музеи и отдельно твои работы. Потому что если в мастерской нет прошлых работ, на чем ты будешь учиться,

– спросил скульптор.

Алексей – мастер скульптуры. По всему селу стоят его фигуры. Есть, например, круг счастья. Если через него пролезть, уверяет художник, будешь счастливым всю жизнь. Есть памятник Джону Леннону, Джорджу Харрисону и Ивану Малевичу. Все село усеяно скульптурами, созданными преимущественно руками Алексея и Людмилы. Но сегодня Букатинка понемногу приходит в упадок. Скульптур больше, а вот людей становится все меньше.

Здесь очень хорошие люди. Соседи здесь очень хорошие. Помогаем друг другу. Если какая-то беда, то все в селе собираются и помогают. Ну, тут где-то людей двести. Мы застали больше людей. Выезжают, едут за границу. Но пока еще село живет,

– добавила Людмила Алёшкина.

Тут, в Букатинке море звуков: можно услышать, как течет река, как шелестят горы и насладиться невероятной тишиной. И так почти всегда. Правда, пока не приедут гости – туристы со всей Украины. Тогда село наполняется гомоном и особенно музыкой. Одну из хат супруги Алёшкин превратили в театр теней, здесь можно попробовать сыграть на необычных инструментах. Алексей создает их даже из кастрюль и других металлических предметов.



Можно попробовать сыграть на необычных инструментах

В каждом доме очень тесно от их скульптур, фигурок и картин. Потому что Людмила любит рисовать. Все дома они разрисовывали вместе. И в каждом есть развлечения и для детей, и для взрослых. Людмила и Алексей не останавливаются. И у них, кажется, еще вагон творческих планов – пока сердце и ум еще влюблены в украинскую глубинку.

Мы занимаемся творчеством. Мы творим. Для мастеров, для нас – такой еще старой школы, для нас это было плохо, когда ты перестал рисовать новое. То есть переставал творить. Ты уже не художник. Ты просто мастер. И у нас один из страхов был – не упасть и не перестать быть художником, ловить момент, а не стать обычным мастером, зарабатывать деньги,

– подчеркнул Алексей Алёшкин.

Но сейчас эти музеи, мастерские и лаборатории (по всякому их называет Алексей) понемногу приходят в упадок. Мужчина говорит, что их спасет только одно – финансирование от области или государства, потому что сейчас такого нет. А хотелось бы, ведь домики некоторые в плохом состоянии: где-то надо крышу заменить, где-то укрепить стены. А еще – найти себе преемника, который будет хранить музии под открытым небом в Букатинке.

Хотелось бы, чтобы это живчик такой – потому немертвые музии. Не хочется даже называть музеями, потому ято ассоциация с музеями это нечто мертвое Потому что здесь лепят, танцуют, ткут. Здесь движение. Лаборатория, можно сказать, мастерская. В таком плане, да? Люди что-то творят, создают,

– добавил скульптор.

А пока, когда туристы разъезжаются, в Букатинке снова наступает тишина, такая, как и была до их приезда. И в Букатинке снова, словно одни во всем мире, остаются Алексей и Людмила.

Фото: Ukrainer