"Всю жизнь шел за своей мечтой": умер ректор Закарпатской академии искусств Иван Небесник

Сообщество Закарпатской академии искусств 5 мая всколыхнула трагическая новость. В мир иной отошел ректор учебного заведения – Иван Небесник.

В учебном заведении отметили, что Небесник всю жизнь шел за своей мечтой, а нередко, взвалив ее на свои плечи, и нос. Такой мечтой и делом жизни Ивана Небесника стала сегодняшняя Закарпатская академия искусств.

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Иван Небесник отошел в мир иной

Закарпатская академия искусств сообщила, что Небесник вошел в историю в июне 1990 года, став первым демократически избранным директором Ужгородского училища прикладного искусства. Позже заведение превратилось в Колледж искусств им. А. Эрдели в 2003 году, за которым было создание Закарпатского художественного института в 2016 году, что, в конце концов, завершилось образованием Закарпатской академии искусств.

Иван Небесник стал новаторским лидером, который не только проложил путь, но и взял на себя инициативу. Когда насущная потребность в высшем художественном учебном заведении на Закарпатье вышла на первый план, Небесник активизировался, подготовив и защитив диссертацию, а затем став первым профессором в этом заведении.

Этим Иван Небесник не только стимулировал людей рядом с собой, но и начал тот процесс, который сегодня представляют сотни публикаций и монографии, посвященные искусству Закарпатья, а популярность художественной школы края стала не только всеукраинской, но и центральноевропейской,

– отметили в академии.

В учебном заведении также отметили, что жизнь Ивана Небесника свидетельствует, что смерть не имеет победы там, где человек дарит себя другим. Ректор подарил свою жизнь Академии, нередко жертвуя своими собственными потребностями и потребностями семьи, но именно благодаря этому дару существует Закарпатская академия искусств – его мечта и его жизнь.

"Так, сегодня перестало биться сердце Ивана Небесника, но жизнь ректора продолжается в заведении, в студентах, в преподавателях, в друзьях и родных", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Иван Иванович Небесник – украинский педагог, профессор кафедры культуры и социально-гуманитарных дисциплин Закарпатской академии искусств, кандидат педагогических наук, член Национального союза художников Украины, заслуженный работник образования Украины.