Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины. Напомним, что народный депутат от "Голоса" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Олег Макаров умер 29 октября 2024 года.

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Примаченко избран народным депутатом

ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Ивана Примаченко, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 24, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

– говорится в пресс-релизе.

Этот мандат принадлежал представителю партии "Голос" Олегу Макарову, который умер в октябре этого года в возрасте 59 лет. Причина его смерти не была раскрыта. Смерть депутата стала основанием для ЦИК официально прекратить его полномочия в Верховной Раде.

Что известно об Иване Примаченко

Иван Примаченко родился в 1990 году в Донецке и на сегодня ему 34 года. Он является выпускником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по специальности историк. В 2018 – 2019 годах учился в Стэнфордском университете в США по программе The Ukrainian Emerging Leaders Program.

В 2014 году он стал соучредителем общественной платформы онлайн-курсов Prometheus. Также является основателем студенческого портала "Лови Момент!", который объединяет лучшие университеты Украины.

Согласно данным движения "Честно", Примаченко входил в состав наблюдательного совета аналитического центра CEDOS и работал экспертом в группе "Реформа образования и науки" Реанимационного пакета реформ. Он также руководил первым в Украине проектом массовых онлайн-курсов "Университет онлайн".