Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центральну виборчу комісію України. Нагадаємо, що народний депутат від "Голосу" та секретар комітету Верховної Ради з питань правової політики Олег Макаров помер 29 жовтня 2024 року.

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Примаченка обрано народним депутатом

ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Голос» під № 24, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

– йдеться в пресрелізі.

Цей мандат належав представнику партії "Голос" Олегу Макарову, який помер у жовтні цього року у віці 59 років. Причина його смерті не була розкрита. Смерть депутата стала підставою для ЦВК офіційно припинити його повноваження у Верховній Раді.

Що відомо про Івана Примаченка

Іван Примаченко народився у 1990 році в Донецьку і на сьогодні йому 34 роки. Він є випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за фахом історик. У 2018 – 2019 роках навчався в Стенфордському університеті в США за програмою The Ukrainian Emerging Leaders Program.

У 2014 році він став співзасновником громадської платформи онлайн-курсів Prometheus. Також є засновником студентського порталу "Лови Момент!", який об'єднує кращі університети України.

Згідно з даними руху "Чесно", Примаченко входив до складу наглядової ради аналітичного центру CEDOS та працював експертом у групі "Реформа освіти та науки" Реанімаційного пакета реформ. Він також керував першим в Україні проєкт масових онлайн-курсів "Університет онлайн".