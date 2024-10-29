У Верховній Раді розповіли, що він був правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".

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Що відомо про смерть Олега Макарова

Керівництво Верховної Ради України, її апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова – народного депутата України дев'ятого скликання,

– розповіли у Раді.

Там висловили щирі співчуття рідним і близьким.

Колега по фракції Ярослав Железняк написав, що Олег Макаров помер 29 жовтня 2024 року.

"Олег Анатолійович, ти був наймудрішим з нас. Дякую за твої поради та постійну допомогу. Нам всім буде дуже тебе не вистачати...", – зазначив Ярослав Железняк.

Важливо! Олегу Макарову було 59 років. Він працював юристом в різних компаніях, був депутатом 8 скликання Київської міської ради від партії "Самопоміч". У Раду Макарова обрали від "Голосу" у 2019 році. Причина смерті нардепа невідома.

Рух ЧЕСНО зафіксував, що нардеп увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. З початку 2022 року й до травня 2023 року пропустив 41% голосувань.

Данило Гетьманцев написав, що знав Олега Макарова з 1999 року, коли програв йому першу справу в Господарському суді міста Києва.

"І тоді, і зараз, і назавжди Олег залишиться для мене взірцем професіонала, адвоката, політичного діяча, що попри все залишився порядною людиною", – заявив Гетьманцев.