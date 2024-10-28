Віталій Сердюк був поліцейським з логістики та старшим сержантом. Про його загибель повідомила Нацполіція України.

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Деталі смерті

Віталій Сердюк працював у Костянтинівці, зокрема був залучений до евакуації цивільного населення.

Внаслідок російського обстрілу у Костянтинівці керованими авіабомбами, поліцейський отримав надважкі поранення. Близько доби за його життя боролися лікарі, але так і не змогли врятувати пораненого.

Поліція Донеччини схиляє голови через непоправну втрату та висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Віталія Сердюка,

– кажуть у Нацполіції.

Віталію Сердюку було 42 роки. У нього залишилась мати, брат, дружина, 17-річна донька та 6-річний син.

Російська армія вже не вперше обстрілює Костянтинівку. 6 жовтня вона вчергове обстріляла місто. Внаслідок цього загинула одна людина, постраждали дві багатоповерхівки, адмінбудівля, кав'ярня, банк, пошта та лінія електропередач.