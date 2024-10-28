Виталий Сердюк был полицейским по логистике и старшим сержантом. О его гибели сообщила Нацполиция Украины.

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Детали смерти

Виталий Сердюк работал в Константиновке, в частности был привлечен к эвакуации гражданского населения.

В результате российского обстрела в Константиновке управляемыми авиабомбами, полицейский получил сверхтяжелые ранения. Около суток за его жизнь боролись врачи, но так и не смогли спасти раненого.

Полиция Донетчины склоняет головы из-за невосполнимой утраты и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Сердюка,

– говорят в Нацполиции.

Виталию Сердюку было 42 года. У него осталась мать, брат, жена, 17-летняя дочь и 6-летний сын.

Российская армия уже не впервые обстреливает Константиновку. 6 октября она в очередной раз обстреляла город. В результате этого погиб один человек, пострадали две многоэтажки, админздание, кафе, банк, почта и линия электропередач.