В Верховной Раде рассказали, что он был юристом, общественным деятелем, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины".

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Что известно о смерти Олега Макарова

Руководство Верховной Рады Украины, ее аппарата и народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Олега Макарова – народного депутата Украины девятого созыва,

– рассказали в Раде.

Там выразили искренние соболезнования родным и близким.

Коллега по фракции Ярослав Железняк написал, что Олег Макаров умер 29 октября 2024 года.

"Олег Анатольевич, ты был самым мудрым из нас. Спасибо за твои советы и постоянную помощь. Нам всем будет очень тебя не хватать...", – отметил Ярослав Железняк.

Важно! Олегу Макарову было 59 лет. Он работал юристом в различных компаниях, был депутатом 8 созыва Киевского городского совета от партии "Самопомощь". В Раду Макарова избрали от "Голоса" в 2019 году. Причина смерти нардепа неизвестна.

Движение ЧЕСТНО зафиксировало, что нардеп вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва. С начала 2022 года и до мая 2023 года пропустил 41% голосований.

Даниил Гетманцев написал, что знал Олега Макарова с 1999 года, когда проиграл ему первое дело в Хозяйственном суде города Киева.

"И тогда, и сейчас, и навсегда Олег останется для меня образцом профессионала, адвоката, политического деятеля, что несмотря на все остался порядочным человеком", – заявил Гетманцев.